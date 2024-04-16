Законопроект о мобилизации направили на подпись Владимиру Зеленскому

Основная часть норм мобилизационного законопроекта вступает в силу через месяц после его подписания.

Законопроект об усилении мобилизации №10449 направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В карточке законопроекта на сайте парламента говорится, что документ уже подписан спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и направлен на подпись Главе государства.

Основная часть норм законопроекта вступает в силу через месяц после его подписания.

Ранее вице-спикер Рады Александр Корниенко прогнозировал, что Президент может подписать закон в течение двух недель после получения.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», у Кабмина будет месяц со дня публикации закона об усилении мобилизации 10449 для того, чтобы определиться с новым порядком бронирования. Соответствующие нормы предусматривают переходные положения принятого в целом 11 апреля закона о мобилизации.

Граждане, которые состоят на военном учете, обязаны в течение двух месяцев уведомить ТЦК номер телефона и реальный адрес. За неуведомление об изменении адреса военнообязанных будут штрафовать от 17 тысяч гривен.

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