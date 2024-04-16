Законопроект про мобілізацію направили на підпис Володимиру Зеленському

Основна частина норм мобілізаційного законопроекту набирає чинності через місяць після його підписання.

Законопроект про посилення мобілізації №10449 направлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

У картці законопроекту на сайті парламенту йдеться, що документ уже підписано спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та направлено на підпис Главі держави.

Основна частина норм законопроекту набирає чинності через місяць після його підписання.

Раніше віце-спікер Ради Олександр Корнієнко прогнозував, що Президент може підписати закон упродовж двох тижнів після того, як отримає.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації.

Як писала «Судово-юридична газета», у Кабміну буде місяць з дня публікації закону про посилення мобілізації 10449 для того, аби визначитися з новим порядком бронювання. Відповідні норми передбачають перехідні положення ухваленого в цілому 11 квітня закону про мобілізацію.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом двох місяців повідомити ТЦК номер телефону і реальну адресу. За неповідомлення про зміну адреси військовозобов’язаних штрафуватимуть від 17 тисяч гривень.

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