На Полтавщині судитимуть військовослужбовця, який п’яним влаштував смертельну ДТП

У результаті ДТП загинула дружина військовослужбовця.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, який у стані алкогольного сп’яніння потрапив в аварію у Полтаві. У цьому ДТП загинула його дружина. Про це поінформували на офіційному сайті ДБР.

Інцидент стався ввечері 16 лютого. Військовий напідпитку сів за кермо автомобіля та разом зі своєю дружиною вони поїхали вулицями Полтави. На одному з перехресть він не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в електроопору.

У результаті аварії жінку з тяжкими травмами було госпіталізовано. Через два тижні вона померла, так і не вийшовши з коми.

Слідство зафіксувало, що вміст алкоголю у крові водія склав 1,2 проміле.

Чоловік обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

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