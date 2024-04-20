Минкульт начал отбор проектов для реставрации памятников культурного наследия

Отбор будет проводиться в рамках программы «Большая стройка» в течение 2024 года.

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Украина начала процесс отбора проектов по реставрации, консервации и ремонту памятников культурного наследия. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики, отметив, что в избранные проекты будут включать только те, которые соответствуют законодательным требованиям.

Проекты, которые будут учтены в отборе, должны соответствовать установленным законодательством критериям. Однако в связи с вызовами, связанными с продолжающейся российской агрессией, внимание будет уделяться приоритетным направлениям в рамках программы "Большая стройка" в течение 2024 года.

Эти направления включают:

- завершение работ, начатых в предыдущие годы, в частности реставрации, консервации и ремонта памятников культурного наследия, находящихся на финальной стадии (не более 20% до завершения);

- объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;

- памятники, которые находятся в аварийном состоянии;

- работы по установке и ремонту инженерных сетей на памятниках и их территории;

- неотложные консервационные работы на объектах, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии.

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