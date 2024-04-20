Мінкульт розпочав відбір проектів для реставрації пам’яток культурної спадщини

Україна розпочала процес відбору проєктів з реставрації, консервації та ремонту пам'яток культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, зазначивши, що в обрані проекти включатимуть лише ті, що відповідають законодавчим вимогам.
Проєкти, які будуть враховані у відборі, мають відповідати встановленим законодавством критеріям. Однак у зв'язку з викликами, пов'язаними з триваючою російською агресією, увага буде приділятися пріоритетним напрямкам у рамках програми "Велике будівництво" протягом 2024 року.
Ці напрямки включають:
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