Мінкульт розпочав відбір проектів для реставрації пам’яток культурної спадщини

Відбір проводитиметься в рамках програми «Велике будівництво» протягом 2024 року.

Джерело фото: kvoa.com

Україна розпочала процес відбору проєктів з реставрації, консервації та ремонту пам'яток культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, зазначивши, що в обрані проекти включатимуть лише ті, що відповідають законодавчим вимогам.

Проєкти, які будуть враховані у відборі, мають відповідати встановленим законодавством критеріям. Однак у зв'язку з викликами, пов'язаними з триваючою російською агресією, увага буде приділятися пріоритетним напрямкам у рамках програми "Велике будівництво" протягом 2024 року.

Ці напрямки включають:

завершення робіт, розпочатих у попередні роки, зокрема реставрації, консервації та ремонту пам'яток культурної спадщини, які перебувають на фінальній стадії (не більше 20% до завершення);

об'єкти, що включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

пам'ятки, які перебувають в аварійному стані;

роботи з встановлення та ремонту інженерних мереж на пам'ятках та їх території;

невідкладні консерваційні роботи на об'єктах, що постраждали внаслідок російської збройної агресії.

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