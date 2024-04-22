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Медиахолдинг ТРК «Люкс» оштрафовали на 4,8 млн грн за рекламу азартных игр

12:30, 22 апреля 2024
Львовская компания нарушила требования законодательства о рекламе в сфере организации и проведения азартных игр.
Медиахолдинг ТРК «Люкс» оштрафовали на 4,8 млн грн за рекламу азартных игр
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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выписала штраф львовской медиакомпании ТРК "Люкс" на 4,8 млн грн за рекламу азартного бизнеса. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Причиной стала незаконная реклама азартного бренда на видеоэкране, расположенном на фасаде дома по улице Крещатик, 7/11 в Киеве.

Закон запрещает наружную рекламу азартных игр и рекламы торговых марок в Украине, поэтому львовская компания нарушила эти требования законодательства.

"Телерадиокомпания Люкс" должна оплатить штрафы в течение трех месяцев, а также:

- осуществить уплату штрафов не позднее трех месяцев со дня вступления в силу принятых КРАИЛ решений или уведомить Комиссию об их обжаловании;

- прекратить распространение рекламы и в тридцатидневный срок уведомить Комиссию о выполнении принятых КРАИЛ решений.

По данным аналитической системы Youcontrol, частное акционерное общество «Телерадиокомпания Люкс» принадлежит супруге городского головы Львова Екатерине Кит-Садовой.

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