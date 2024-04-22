Практика судів
  1. В Україні

Медіахолдинг ТРК «Люкс» оштрафували на 4,8 млн грн за рекламу азартних ігор

12:30, 22 квітня 2024
Львівська компанія порушила вимоги законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор.
Медіахолдинг ТРК «Люкс» оштрафували на 4,8 млн грн за рекламу азартних ігор
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) виписала штраф львівській медіакомпанії ТРК "Люкс" на 4,8 млн грн за рекламу азартного бізнесу. Про це йдеться в повідомленні комісії.

Причиною стала незаконна реклама азартного бренду на відеоекрані, розташованому на фасаді будинку на вулиці Хрещатик, 7/11 у Києві. 

Закон забороняє зовнішню рекламу азартних ігор та реклами торгових марок в Україні, відтак львівська компанія порушила ці вимоги законодавства.

"Телерадіокомпанія Люкс" має сплатити штрафи протягом трьох місяців, а також:

- здійснити сплату штрафів не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності прийнятих КРАІЛ рішень або повідомити Комісію про їх оскарження;

- припинити розповсюдження реклами та у тридцятиденний строк повідомити Комісію про виконання прийнятих КРАІЛ рішень.

За даними аналітичної системи Youcontrol, приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс» належить дружині міського голови Львова Катерині Кіт-Садовій. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмежень роботи онлайн-казино.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

 

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують ввести нову підставу для припинення надання безоплатної правничої допомоги

Проблема полягає у тому, що разі зупинення кримінального провадження у зв'язку з призовом обвинуваченого на військову службу адвокат не може подати акт та отримати оплату за фактично надану ним допомогу.

Посадовцям місцевого самоврядування заборонять платити менше «мінімалки» у 7 тисяч грн

Верховна Рада ухвалить за основу законопроект, яким буде заборонено платити посадовцям органів місцевого самоврядування зарплату менше 7 тисяч грн.

Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції «Слуга народу»

Вирішила залишитися у фракції, щоб не підводити Президента у важкі часи – зазначила Мар’яна Безугла.

Суддя уклав договір з адвокатом про надання правової допомоги, але учасник процесу спробував укласти договір з цим же адвокатом

Дещо курйозна спроба створити конфлікт інтересів зафіксована у Волинській області.

ВП ВС виснувала, що пенсіонерка, яка проживає на території радіоактивного забруднення, має отримувати у 2,6 рази менше доплати до пенсії, бо мінімальна зарплата більше не застосовується як розрахункова величина

Велика Палата Верховного Суду переглянула рішення судів у справі щодо права пенсіонерки, яка проживає на території радіоактивного забруднення, отримувати підвищення до пенсії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду