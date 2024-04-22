Медіахолдинг ТРК «Люкс» оштрафували на 4,8 млн грн за рекламу азартних ігор

Львівська компанія порушила вимоги законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор.

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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) виписала штраф львівській медіакомпанії ТРК "Люкс" на 4,8 млн грн за рекламу азартного бізнесу. Про це йдеться в повідомленні комісії.

Причиною стала незаконна реклама азартного бренду на відеоекрані, розташованому на фасаді будинку на вулиці Хрещатик, 7/11 у Києві.

Закон забороняє зовнішню рекламу азартних ігор та реклами торгових марок в Україні, відтак львівська компанія порушила ці вимоги законодавства.

"Телерадіокомпанія Люкс" має сплатити штрафи протягом трьох місяців, а також:

- здійснити сплату штрафів не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності прийнятих КРАІЛ рішень або повідомити Комісію про їх оскарження;

- припинити розповсюдження реклами та у тридцятиденний строк повідомити Комісію про виконання прийнятих КРАІЛ рішень.

За даними аналітичної системи Youcontrol, приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс» належить дружині міського голови Львова Катерині Кіт-Садовій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмежень роботи онлайн-казино.

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