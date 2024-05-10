Не все партнеры оперативно выполняют договоренности по снабжению оружием, — Зеленский

Владимир Зеленский не уточнил, какие именно партнеры проваливают договоренности по снабжению оружием.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не все партнеры страны оперативно выполняют договоренности по поставкам оружия. Об этом он сказал 10 мая на пресс-конференции в Киеве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки», – сказал Зеленский.

Также Президент поблагодарил «каждого лидера, помогающего нам в этом». Однако он не уточнил, какие партнеры проваливают договоренности.

Ранее Зеленский заявлял, что не видит позитива в вопросе своевременной поддержки украинской армии.

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