Не всі партнери оперативно виконують домовленості з постачання зброї, — Зеленський

Володимир Зеленський не уточнив, які саме партнери провалюють домовленості щодо постачання зброї.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі не всі партнери країни оперативно виконують домовленості з поставок зброї. Про це він сказав 10 травня на пресконференції у Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

«Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання», – сказав Зеленський.

Також Президент подякував «кожному лідеру, що допомагають нам у цьому». Проте він не уточнив, які саме партнери провалюють домовленості.

Раніше Зеленський заявляв, що не бачить позитиву в питанні своєчасної підтримки української армії.

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