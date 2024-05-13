Алгоритм осуществления выплаты по больничному: инфографика

Выплата больничных производится в 6 этапов.

Фото: dtkt.ua

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Пенсионный фонд Украины напомнил алгоритм осуществления выплаты по больничному. Об этом сообщили в пресс-службе ПФ.

Как получить электронный больничный:

В случае ухудшения здоровья нужно обязательно обратиться к врачу.

Врач установит факт временной нетрудоспособности и сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Далее врач подпишет МЗВН своей квалифицированной электронной подписью (КЭП), после чего вы получите смс-сообщение с номером МЗВН.

Автоматически данные с МЗВН направляются в электронный реестр листков нетрудоспособности, где на основании имеющихся в реестре застрахованных лиц данных и с использованием этих данных будет сформирован е-больничный.

Далее вы получите SMS-сообщение от Пенсионного фонда с номером больничного.

Работодатель в кабинете страхователя на портале Пенсионного фонда получает листок нетрудоспособности, формирует заявление-расчет и направляет в ПФ, который не позднее трех дней после поступления заявления-расчета финансирует средства на отдельный счет работодателя.

Далее работодатель выплачивает средства застрахованному лицу.

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