Алгоритм осуществления выплаты по больничному: инфографика

Пенсионный фонд Украины напомнил алгоритм осуществления выплаты по больничному. Об этом сообщили в пресс-службе ПФ.
Как получить электронный больничный:
В случае ухудшения здоровья нужно обязательно обратиться к врачу.
Врач установит факт временной нетрудоспособности и сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
Далее врач подпишет МЗВН своей квалифицированной электронной подписью (КЭП), после чего вы получите смс-сообщение с номером МЗВН.
Автоматически данные с МЗВН направляются в электронный реестр листков нетрудоспособности, где на основании имеющихся в реестре застрахованных лиц данных и с использованием этих данных будет сформирован е-больничный.
Далее вы получите SMS-сообщение от Пенсионного фонда с номером больничного.
Работодатель в кабинете страхователя на портале Пенсионного фонда получает листок нетрудоспособности, формирует заявление-расчет и направляет в ПФ, который не позднее трех дней после поступления заявления-расчета финансирует средства на отдельный счет работодателя.
Далее работодатель выплачивает средства застрахованному лицу.
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