Алгоритм здійснення виплати за лікарняним: інфографіка

Виплата лікарняних проходить у 6 етапів.

Фото: dtkt.ua

Пенсійний фонд України нагадав алгоритм здійснення виплати за лікарняним. Про це повідомили у пресслужбі ПФ.

Як отримати електронний лікарняний:

У разі погіршення стану здоров’я обов’язково звернутися до лікаря.

Лікар встановить факт тимчасової непрацездатності та сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) у реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Далі лікар підпише МВТН своїм кваліфікованим електронним підписом (КЕП), після цього ви отримаєте смс-повідомлення з номером МВТН.

Автоматично дані з МВТН надсилаються до електронного реєстру листків непрацездатності, де на підставі наявних у реєстрі застрахованих осіб даних та з використанням цих даних буде сформовано е-лікарняний.

Далі ви отримаєте смс-повідомлення від Пенсійного фонду з номером лікарняного.

Роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду отримує листок непрацездатності, формує заяву-розрахунок та направляє до ПФ, який не пізніше трьох днів після надходження заяви-розрахунку фінансує кошти на окремий рахунок роботодавця.

Далі роботодавець виплачує кошти застрахованій особі.

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