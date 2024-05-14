В МОН работают над упрощением некоторых программ для школьников

Министерство образования и науки планирует упростить школьные программы для углубленного изучения предметов.

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Министерство образования и науки Украины работает над упрощением некоторых образовательных программ, чтобы предоставить школьникам больше времени для глубокого изучения тем. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью для hromadske.

«Когда мы говорим об «упрощении», - речь не идет о том, что надо сделать программы менее качественными. Мы должны создать возможность для детей самим углубляться в тему, которую они изучаю», - отметил министр.

Лисовой уточнил, что изменения будут касаться двух больших блоков предметов - гуманитаристики и STEM (естественные науки и математика). Конкретные дисциплины, которые претерпят изменения, пока не названы.

«Когда мы в «Украинской литературе» даем на год, условно, 42 автора, то понимаем, что дети не углубятся в произведение, качественно его не будут рефлексировать, не будут иметь времени на осмысление поступков героев и проживание ситуаций. А это то, ради чего мы приучаем детей к чтению», - пояснил Лисовой.

По словам министра, это решение особенно важно для детей с прифронтовых и временно оккупированных территорий, а также для тех, кто находится за рубежом.

«Нам следует больше времени уделять усвоению материала - не гнать их быстро, не забивать слишком большим количеством второстепенной информации, которая у нас пока, к сожалению, предусмотрена в программе», - считает Лисовой.

Он отметил, что над изменениями работает креативная команда, которая изучает образовательные программы и удаляет лишнее. «Мы надеемся летом уже предложить упрощенные программы», - добавил министр.

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