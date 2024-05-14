Практика судов
  1. В Украине

В МОН работают над упрощением некоторых программ для школьников

21:36, 14 мая 2024
Министерство образования и науки планирует упростить школьные программы для углубленного изучения предметов.
В МОН работают над упрощением некоторых программ для школьников
Источник фото: detector.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины работает над упрощением некоторых образовательных программ, чтобы предоставить школьникам больше времени для глубокого изучения тем. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью для hromadske.

«Когда мы говорим об «упрощении», - речь не идет о том, что надо сделать программы менее качественными. Мы должны создать возможность для детей самим углубляться в тему, которую они изучаю», - отметил министр.

Лисовой уточнил, что изменения будут касаться двух больших блоков предметов - гуманитаристики и STEM (естественные науки и математика). Конкретные дисциплины, которые претерпят изменения, пока не названы.

«Когда мы в «Украинской литературе» даем на год, условно, 42 автора, то понимаем, что дети не углубятся в произведение, качественно его не будут рефлексировать, не будут иметь времени на осмысление поступков героев и проживание ситуаций. А это то, ради чего мы приучаем детей к чтению», - пояснил Лисовой.

По словам министра, это решение особенно важно для детей с прифронтовых и временно оккупированных территорий, а также для тех, кто находится за рубежом.

«Нам следует больше времени уделять усвоению материала - не гнать их быстро, не забивать слишком большим количеством второстепенной информации, которая у нас пока, к сожалению, предусмотрена в программе», - считает Лисовой.

Он отметил, что над изменениями работает креативная команда, которая изучает образовательные программы и удаляет лишнее. «Мы надеемся летом уже предложить упрощенные программы», - добавил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – смотрите эфир на ТВ

10 мая в 19.30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Новые обязанности и заочные штрафы для военнообязанных. В каком случае будут штрафовать за нарушение правил военного учета граждан и предприятия? Кто останется без отсрочки?

Президент подписал закон об единоличном рассмотрении дел в ВАКС, но будут исключения

Подписан закон об изменении правил формирования состава суда для рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, но должности председателей Высшего совета правосудия, Верховного Суда, КСУ, ЦИК и Счетной палаты добавили в список должностных лиц, которые могут просить о коллегиальном рассмотрении дела.

Председатель суда сообщила, что сотрудники СБУ планировали скомпрометировать ее

Однако «агент» Службы безопасности пришел к председателю суда и рассказал о планах СБУ.

Женам мобилизованных военнослужащих не будут начислять пеню за невыполнение обязательств и проценты за кредит

Закон о мобилизации предусматривает, что женам военнослужащих штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств, в том числе перед банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества жилого фонда или автомобиля.

Верховный Суд решил, следует ли матери полицейского, который погиб в результате трагической ошибки, обеспечивая охрану аэропорта, выплачивать денежную помощь

«Они все время кричали «Свои», но плотный огонь по ним в это время продолжался»: суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск матери полицейского, погибшего из-за трагической ошибки, однако Верховный Суд решил иначе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    голова Чернівецького апеляційного суду