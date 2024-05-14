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У МОН працюють над спрощенням деяких програм для школярів

21:36, 14 травня 2024
Міністерство освіти і науки планує спростити шкільні програми для поглибленого вивчення предметів.
У МОН працюють над спрощенням деяких програм для школярів
Джерело фото: detector.media
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Міністерство освіти і науки України працює над спрощенням деяких освітніх програм, щоб надати школярам більше часу для глибокого вивчення тем. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв’ю для hromadske.

«Коли ми говоримо про «спрощення», – не йдеться про те, що треба зробити програми менш якісними. Ми повинні створити можливість для дітей самим заглиблюватися в тему, яку вони вивчаю», — зазначив міністр.

Лісовий уточнив, що зміни стосуватимуться двох великих блоків предметів — гуманітаристики та STEM (природничі науки і математика). Конкретні дисципліни, які зазнають змін, поки не названі.

«Коли ми в «Українській літературі» даємо на рік, умовно, 42 автори, то розуміємо, що діти не заглибляться у твір, якісно його не рефлексуватимуть, не матимуть часу на осмислення вчинків героїв та проживання ситуацій. А це те, заради чого ми привчаємо дітей до читання», — пояснив Лісовий.

За словами міністра, це рішення особливо важливе для дітей з прифронтових та тимчасово окупованих територій, а також для тих, хто перебуває за кордоном.

«Нам слід більше часу приділяти засвоєнню матеріалу — не гнати їх швидко, не забивати надто великою кількістю другорядної інформації, яка у нас поки що, на жаль, передбачена у програмі», — вважає Лісовий.

Він наголосив, що над змінами працює креативна команда, яка вивчає освітні програми та видаляє зайве. «Ми сподіваємося влітку вже запропонувати спрощені програми», — додав міністр.

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