Мурал с Валерием Залужным, который недавно появился в Киеве, перенесут в другое место: в чем причина

Желающие сделать фото травмируют детей, находящихся в специализированном заведении, на стене которого теперь мурал.

Мурал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в Святошинском районе столицы перенесут в другое место. Мурал сделан на стене интерната для детей с особыми ментальными потребностями.

Как сообщила художница Евгения Фуллен, причиной смены локации называют травматичное влияние на детей, которые находятся в заведении, поскольку в мурал через забор лезут многие желающие сделать фото.

«С муралом Залужного все хорошо! Мы разместим его с другой стороны фасада для того, чтобы все желающие могли сделать фото на фоне мурала и не перелезать через забор! Решили это по причине того, чтобы, прежде всего, не травмировать детей, поскольку наплыв желающих сфоткать очень большой, но это закрытое заведение», – отметила Фуллен.

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