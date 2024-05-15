Мурал із Валерієм Залужним, який нещодавно з'явився у Києві, перенесуть в інше місце: в чому причина

Охочі зробити фото травмують дітей, що перебувають у спеціалізованому закладі, на стіні якого тепер мурал.

Мурал із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у Святошинському районі столиці перенесуть в інше місце. Мурал зроблений на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами.

Як повідомила художниця Євгенія Фуллен, причиною зміни локації називають травматичний вплив на дітей, які перебувають у закладі, оскільки до муралу через паркан лізуть чимало охочих зробити фото.

«З муралом Залужного все добре! Ми розмістимо його з іншого боку фасаду задля того, щоб всі бажаючі могли зробити фото на фоні муралу і не перелазити через паркан! Вирішили це по причині того, щоб, перш за все, не травмувати дітей, оскільки наплив бажаючих сфоткати дуже великий, але це ж закритий заклад», – зазначила Фуллен.

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