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В Киеве ЦНАПы с 18 мая принимают военнообязанных для обновления данных

11:30, 22 мая 2024
Какие документы необходимо иметь с собой военнообязанным, чтобы обновить данные через ЦНАПы с 18 мая.
В Киеве ЦНАПы с 18 мая принимают военнообязанных для обновления данных
Источник фото: КГГА
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Как рассказала директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай, Центры столицы уже подключили к базе и они смогут работать для обновления данных от военнообязанных.

«С 9:00 до 18:00 все ЦНАПы Киева готовы принимать военнообязанных, чтобы они могли обновить свои данные», - сообщила она.

По словам Шамрай, обратиться за услугой могут все желающие, никому не будут отказывать, и добавила, что ЦНАПы столицы к системе подключен.

«Система будет идентифицировать клиентов. …Если система будет не пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопросы, куда обратиться», - сказала она.

Директорка департамента добавила, что в Киеве к системе подключены почти 300 администраторов ЦНАПов.

Какие документы нужно иметь с собой военнообязанным, алгоритм – здесь.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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