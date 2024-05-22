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У Києві ЦНАПи з 18 травня приймають військовозобов’язаних для оновлення даних

11:30, 22 травня 2024
Які документи потрібно мати з собою військовозобов'язаним, щоб оновити дані через ЦНАП з 18 травня.
У Києві ЦНАПи з 18 травня приймають військовозобов’язаних для оновлення даних
Джерело фото: КМДА
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Як розповіла директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай, Центри столиці уже підключили до бази і вони зможуть працювати для оновлення даних від військовозобов’язаних.

«З 9:00 до 18:00 всі ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов'язаних, щоб вони могли оновити свої дані», - повідомила вона.

За словами Шамрай, звернутись за послугою можуть усі охочі, нікому не відмовлятимуть, та додала, що ЦНАПи столиці до системи підключені.

«Система буде ідентифікувати клієнтів. … Якщо система буде не пропускати з якихось причин, тоді будемо з’ясовувати та вирішувати питання, куди звернутись», - сказала вона.

Директорка департаменту додала, що в Києві до системи підключені майже 300 адміністраторів ЦНАПів.

Які документи потрібно мати з собою військовозобов’язаним, алгоритм – тут.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону. 

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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