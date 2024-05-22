Парламент создал временную следственную комиссию по устройству фортификаций и закупке дронов

Председателем временной следственной комиссии стал Николай Задорожний.

Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

За проект постановления №11282 проголосовали 277 депутатов. Главой ВСК назначен нардеп "Слуги народа" Николай Задорожний.

Кроме того, в состав вошли восемь других представителей "Слуги Народа" и по одному представителю всех фракций и групп Верховной Рады.

Задача новой ВСК: изучение потребностей в дронах и формирование госзаказа на их производство и закупку, а также анализ поставок беспилотников в армию. Кроме того, комиссия должна изучить устройство фортификаций на линии столкновения и целевое использование средств, выделенных на их строительство.

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