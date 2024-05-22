Парламент створив тимчасову слідчу комісію по облаштуванню фортифікацій та закупівлі дронів

Головою ТСК призначено нардепа Миколу Задорожнього.

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За проект постанови №11282 проголосували 277 депутатів. Головою ТСК призначено нардепа "Слуги народу" Миколу Задорожнього.

Крім того, до складу увійшли вісім інших представників "Слуги Народу" та по одному представнику від усіх фракцій та груп Верховної Ради.

Завдання нової ТСК: вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська. Крім того, комісія має вивчити облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їхнє будівництво.

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