Хабар у $66,7 тисяч за оренду землі: слідство стосовно депутата Миргородської міськради завершено

НАБУ та САП завершили розслідування справи про хабар щодо депутата Миргородської міської ради.

Джерело фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи стосовно депутата Миргородської міської ради, члена земельної комісії, що був викритий на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 66,7 тисяч доларів США від місцевого фермера за користування земельними ділянками та оренду нових.

Депутат обіцяв проголосувати за прийняття потрібного рішення на земельній комісії та сесії міської ради, а також забезпечити достатню кількість голосів за прийняття цього рішення.

29 листопада 2023 року НАБУ, САП та СБУ затримали депутата на гарячому у момент передачі грошових коштів. На наступний день йому була повідомлена підозра за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинною доти, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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