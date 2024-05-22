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Взятка в $66,7 тысяч за аренду земли: следствие в отношении депутата Миргородского горсовета завершено

14:30, 22 мая 2024
НАБУ и САП завершили расследование дела о взятке в отношении депутата Миргородского городского совета.
Взятка в $66,7 тысяч за аренду земли: следствие в отношении депутата Миргородского горсовета завершено
Источник фото: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела в отношении депутата Миргородского городского совета, члена земельной комиссии, который был уличен в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 66,7 тысяч долларов США от местного фермера за пользование земельными участками и аренду новых.

Депутат обещал проголосовать за принятие нужного решения на земельной комиссии и сессии городского совета, а также обеспечить достаточное количество голосов за принятие этого решения.

29 ноября 2023 года НАБУ, САП и СБУ задержали депутата с поличным в момент передачи денежных средств. На следующий день ему было сообщено подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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