Взятка в $66,7 тысяч за аренду земли: следствие в отношении депутата Миргородского горсовета завершено

НАБУ и САП завершили расследование дела о взятке в отношении депутата Миргородского городского совета.

Источник фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела в отношении депутата Миргородского городского совета, члена земельной комиссии, который был уличен в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 66,7 тысяч долларов США от местного фермера за пользование земельными участками и аренду новых.

Депутат обещал проголосовать за принятие нужного решения на земельной комиссии и сессии городского совета, а также обеспечить достаточное количество голосов за принятие этого решения.

29 ноября 2023 года НАБУ, САП и СБУ задержали депутата с поличным в момент передачи денежных средств. На следующий день ему было сообщено подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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