Новый рекордный показатель: официальный курс доллара превысил 40 гривен

Нацбанк опустил официальный курс гривны до нового минимума.

Источник фото: unn

В Украине официальный курс доллара превысил 40 гривен. По данным Национального банка, установленные на понедельник, 27 мая, курс составит 40,1153 гривен за один доллар.

И хотя наличный курс доллара превышал отметку в 40 гривен еще в феврале 2015 года, это было временное явление. Впоследствии, во время значительных турбулентностей, связанных с войной, курс доллара приближался к 42 гривен за один доллар. Но некоторое ослабление валютных ограничений привело к тому, что курс доллара на валютном рынке стал несколько ниже, чем официальный.

В следующий понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 40,1153 гривен за доллар, по сравнению с 39,9205 гривен за доллар в предыдущий торговый день.

Кроме того, официальный курс евро также вырос: на 27 мая он составит 43,49 гривен за один евро, что является повышением по сравнению с предыдущим уровнем в 43,32 гривен за евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.