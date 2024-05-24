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Новый рекордный показатель: официальный курс доллара превысил 40 гривен

16:43, 24 мая 2024
Нацбанк опустил официальный курс гривны до нового минимума.
Новый рекордный показатель: официальный курс доллара превысил 40 гривен
Источник фото: unn
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В Украине официальный курс доллара превысил 40 гривен. По данным Национального банка, установленные на понедельник, 27 мая, курс составит 40,1153 гривен за один доллар.

И хотя наличный курс доллара превышал отметку в 40 гривен еще в феврале 2015 года, это было временное явление. Впоследствии, во время значительных турбулентностей, связанных с войной, курс доллара приближался к 42 гривен за один доллар. Но некоторое ослабление валютных ограничений привело к тому, что курс доллара на валютном рынке стал несколько ниже, чем официальный.

В следующий понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 40,1153 гривен за доллар, по сравнению с 39,9205 гривен за доллар в предыдущий торговый день.

Кроме того, официальный курс евро также вырос: на 27 мая он составит 43,49 гривен за один евро, что является повышением по сравнению с предыдущим уровнем в 43,32 гривен за евро.

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