Практика судів
  1. В Україні

Новий рекордний показник: офіційний курс долара перевищив 40 гривень

16:43, 24 травня 2024
Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму.
Новий рекордний показник: офіційний курс долара перевищив 40 гривень
Джерело фото: unn
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні офіційний курс долара перевищив 40 гривень. За даними Національного банку, встановлені на понеділок, 27 травня, курс становитиме 40,1153 гривень за один долар.

І хоча готівковий курс долара перевищував позначку у 40 гривень ще у лютому 2015 року, це було тимчасове явище. Згодом, під час значних турбулентностей, пов'язаних з війною, курс долара наближався до 42 гривень за один долар. Але деяке послаблення валютних обмежень призвело до того, що курс долара на валютному ринку став дещо нижчим, ніж офіційний.

Наступного понеділка, 27 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 40,1153 гривень за долар, порівняно з 39,9205 гривень за долар у попередній торгівельний день.

Крім того, офіційний курс євро також зріс: на 27 травня він складатиме 43,49 гривень за один євро, що є підвищенням порівняно з попереднім рівнем у 43,32 гривень за євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Списки на бронювання, які надійшли до Генштабу до 10 травня, погодить Генштаб ЗСУ

Кабмін врегулював питання передачі повноважень щодо погодження списків заброньованих від Генштабу до Міноборони.

Вручення повісток, надсилання повісток та оповіщення – коли вважається, що військовозобов’язаний оповіщений і хто має право фіксувати на відео факт відмови

Відеозапис відмови від повістки або запис ознайомлення з її змістом є належним підтвердженням оповіщення – хто має право фіксувати на відео.

Кандидат на посаду судді відмовився від посади прямо під час засідання Ради правосуддя

Представник прокуратури повідомив, що посада судді йому більше не цікава.

Кабмін змінив порядок надання відстрочок чиновникам-експертам, які аналізують нормативні акти в Уряді, Верховній Раді та Офісі Президента

Експертів-аналітиків у Кабміні, парламенті та ОП виділили окремо, і визначили для них порядок надання документів.

Верховна Рада підтримала розширення підстав для розкриття банківської таємниці за запитами Мін’юсту та АРМА

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про зобов’язання банків розкривати банківську таємницю у разі запиту АРМА чи Мін’юсту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді