Новий рекордний показник: офіційний курс долара перевищив 40 гривень

Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму.

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В Україні офіційний курс долара перевищив 40 гривень. За даними Національного банку, встановлені на понеділок, 27 травня, курс становитиме 40,1153 гривень за один долар.

І хоча готівковий курс долара перевищував позначку у 40 гривень ще у лютому 2015 року, це було тимчасове явище. Згодом, під час значних турбулентностей, пов'язаних з війною, курс долара наближався до 42 гривень за один долар. Але деяке послаблення валютних обмежень призвело до того, що курс долара на валютному ринку став дещо нижчим, ніж офіційний.

Наступного понеділка, 27 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 40,1153 гривень за долар, порівняно з 39,9205 гривень за долар у попередній торгівельний день.

Крім того, офіційний курс євро також зріс: на 27 травня він складатиме 43,49 гривень за один євро, що є підвищенням порівняно з попереднім рівнем у 43,32 гривень за євро.

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