В Тернопольской области вандал повредил четыре могилы военных

53-летний мужчина разбросал кресты, сорвал флаги и раскидали портреты воинов.

В поселке Гусятин в Тернопольской области вандал повредил четыре могилы военнослужащих. Им оказался 53-летний местный житель. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции.

Местная жительница 3 июня пришла на могилу и увидела, что неизвестные вытащили деревянные кресты с захоронений, сорвали государственные и красно-черные флаги, избили и раскидали портреты погибших и свечи. На кладбище выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Правоохранители зафиксировали четыре поврежденных могил военнослужащих.

Причастным к совершению преступления оказался 53-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления гражданин. Мотивы его поступка выясняют правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.