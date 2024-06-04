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В Тернопольской области вандал повредил четыре могилы военных

10:21, 4 июня 2024
53-летний мужчина разбросал кресты, сорвал флаги и раскидали портреты воинов.
В Тернопольской области вандал повредил четыре могилы военных
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В поселке Гусятин в Тернопольской области вандал повредил четыре могилы военнослужащих. Им оказался 53-летний местный житель. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции.

Местная жительница 3 июня пришла на могилу и увидела, что неизвестные вытащили деревянные кресты с захоронений, сорвали государственные и красно-черные флаги, избили и раскидали портреты погибших и свечи. На кладбище выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Правоохранители зафиксировали четыре поврежденных могил военнослужащих.

Причастным к совершению преступления оказался 53-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления гражданин. Мотивы его поступка выясняют правоохранители.

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