На Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили військових

53-річний чоловік порозкидав хрести, зірвав прапори та розкидали портрети воїнів.

Фото: поліція

В селищі Гусятин на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили військовослужбовців. Ним виявився 53-річний місцевий житель. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба поліції.

Місцева жителька 3 червня прийшла на могилу і побачила, що невідомі повитягували дерев’яні хрести з поховань, зірвали державні та червоно-чорні прапори, побили і розкидали портрети загиблих і свічки. На цвинтар одразу виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців.

Причетним до скоєння злочину виявився 53-річний раніше неодноразово судимий за майнові злочини громадянин. Мотиви його вчинку з’ясовують правоохоронці.

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