Болгарская прокуратура будет расследовать военные преступления рф в Украине

Прокуратура будет расследовать убийства гражданских украинцев на территории Луганской и Донецкой областей в 2022 году.

Прокуратура Болгарии присоединилась к расследованию возможных убийств военнопленных и гражданских граждан российскими силами на территории Луганской и Донецкой областей Украины в 2022 году. Эту информацию распространили местные СМИ и прокуратура города Софии, которые ссылаются на государственное информационное агентство Болгарии. Об этом сообщает Радио Свобода.

По сообщению агентства, уже начато досудебное расследование этого факта. Об участии Болгарии в этом расследовании стало известно после того, как София поддержала пункт формулы мира, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот пункт предусматривает восстановление справедливости и преследование за военные преступления, совершенные российскими силами в Украине.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии сообщило, что расследование начали, основываясь на данных о совершении военных преступлений в Украине наемниками российской «ЧВК Вагнер».

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