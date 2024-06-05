Болгарська прокуратура розслідуватиме воєнні злочини рф в Україні

Прокуратура розслідуватиме вбивства цивільних українців території Луганської та Донецької областей у 2022 році.

Прокуратура Болгарії приєдналася до розслідування можливих убивств військовополонених та цивільних громадян російськими силами на території Луганської та Донецької областей України у 2022 році. Цю інформацію поширили місцеві ЗМІ та прокуратура міста Софії, які посилаються на державне інформаційне агентство Болгарії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням агентства, вже розпочато досудове розслідування цього факту. Про участь Болгарії в цьому розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт формули миру, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Цей пункт передбачає відновлення справедливості та переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.

Державне агентство національної безпеки Болгарії повідомило, що розслідування розпочали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської «ПВК Вагнер».

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