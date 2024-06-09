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Госпогранслужба: Поляки не заблокировали пункт пропуска «Шегини», но это может произойти в будущем

18:38, 9 июня 2024
Несмотря на анонсы, поляки не приступили к блокированию проезда на пункте пропуска 9 июня.
Госпогранслужба: Поляки не заблокировали пункт пропуска «Шегини», но это может произойти в будущем
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Польские фермеры ранее заявляли о блокаде движения в направлении пункта пропуска «Медика», что напротив украинского «Шегини».

Несмотря на анонсы, поляки не приступили к блокированию проезда на пункте пропуска 9 июня. Однако нельзя исключать, что этого не произойдет в будущем. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Это была предварительная информация, которую у нас было, что сегодня может начаться блокировка на пункте пропуска «Шегини-Медика». К счастью, как мы видим, блокировка не началась. Но, учитывая, что это уже было анонсировано, нельзя исключать, что в будущем это направление могут заблокировать», - сказал спикер ГНСУ.

По его словам, более подробно пограничная служба сможет сообщать об этом, когда будет получать соответствующую информацию от польских коллег.

«Более подробно сможем сообщить об этом, если у нас будет информация от польских коллег, что такие действия планируются на время или когда такие действия начнутся. Но надеемся, что этого не произойдет», – добавил Демченко.

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