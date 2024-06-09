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Держприкордонслужба: Поляки не заблокували пункт пропуску «Шегині», але це може статися в майбутньому

18:38, 9 червня 2024
Попри анонси, поляки не розпочали блокування проїзду на пункті пропуску 9 червня.
Держприкордонслужба: Поляки не заблокували пункт пропуску «Шегині», але це може статися в майбутньому
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Польські фермери раніше заявляли про блокаду руху в напрямку пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині».

Попри анонси, поляки не розпочали блокування проїзду на пункті пропуску 9 червня. Однак не можна виключати, що цього не станеться в майбутньому. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Це була попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні може початися блокування на пункті пропуску «Шегині-Медика». На щастя, як ми бачимо, блокування не почалося. Але, зважаючи на те, що це вже було анонсовано, не можна виключати, що в майбутньому цей напрямок можуть заблокувати», - сказав речник ДПСУ.

За його словами, більше детально прикордонна служба зможе повідомляти про це, коли буде отримувати відповідну інформацію від польських колег.

«Більш детально зможемо повідомити про це, коли матимемо інформацію від польських колег, що такі дії плануються на якийсь час чи коли такі дії розпочнуться. Але сподіваємось, що цього не відбудеться», - додав Демченко.

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