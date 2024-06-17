На Закарпатье автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся

В результате аварии за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров.

На Закарпатье полиция расследует аварию, в результате которой травмировались пассажиры рейсового автобуса.

ДТП произошло в понедельник утром, 17 июня, в селе Симер Ужгородского района.

На месте происшествия правоохранители установили, что 69-летний водитель автобуса марки «IVAN» совершал движение из Полянской Гуты в направлении Ужгорода.

«Проезжая населенный пункт Симер, мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся на сторону», - отметили в полиции.

В результате аварии за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров. Значительные травмы зафиксировали у трех из них – двух женщин 46 и 60 лет, а также 17-летней девушки.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование по делу.

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