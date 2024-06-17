На Закарпатті автобус з пасажирами з'їхав у кювет та перекинувся

Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів.

На Закарпатті поліція розслідує аварію, внаслідок якої травмувалися пасажири рейсового автобуса.

ДТП сталася у понеділок зранку, 17 червня, в селі Сімер Ужгородського району.

На місці події правоохоронці встановили, що 69-річний водій автобуса марки «IVAN» здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода.

«Проїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік», - зазначили у поліції.

Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів. Значні травми зафіксовали у трьох із них – двох жінок 46 та 60 років, а також 17-річної дівчини.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування у справі.

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