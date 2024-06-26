Дальнобойщиков просят забронировать от мобилизации: Зеленский отреагировал на петицию

Петиция о бронировании водителей от мобилизации набрала более 25 тысяч подписей.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, которая призывает предоставить бронирование от мобилизации для водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. Петиция № 22/225442-эп была зарегистрирована на сайте Офиса Президента 3 мая 2024 года и набрала более 25 тысяч подписей.

Автор петиции призвал предоставить бронирование водителям с государственными лицензиями на международные перевозки. По его мнению, без соответствующих поправок в закон о мобилизации, страна может столкнуться с «транспортным коллапсом».

В ответе президент отметил, что организационное руководство подготовкой к мобилизации и собственно мобилизация осуществляется Кабинетом министров Украины. Поэтому Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопросы, поднятые в электронной петиции, и проинформировать автора о результатах рассмотрения.

Обращение водителей международных перевозок отражает важность обеспечения непрерывного транспортного сообщения, особенно в условиях войны. Дальнейшие шаги по этому вопросу будут зависеть от решения Кабинета министров.

Напомним, сертифицированные операторы смогут забронировать 100% саперов, которые разминируют территории.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 90% спасателей и полицейских будут забронированы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что петиция к Кабинету Министров Украины относительно обеспечения бронирования от мобилизации для всего личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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