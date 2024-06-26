Практика судов
  1. В Украине

Дальнобойщиков просят забронировать от мобилизации: Зеленский отреагировал на петицию

15:16, 26 июня 2024
Петиция о бронировании водителей от мобилизации набрала более 25 тысяч подписей.
Дальнобойщиков просят забронировать от мобилизации: Зеленский отреагировал на петицию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, которая призывает предоставить бронирование от мобилизации для водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. Петиция № 22/225442-эп была зарегистрирована на сайте Офиса Президента 3 мая 2024 года и набрала более 25 тысяч подписей.

Автор петиции призвал предоставить бронирование водителям с государственными лицензиями на международные перевозки. По его мнению, без соответствующих поправок в закон о мобилизации, страна может столкнуться с «транспортным коллапсом».

В ответе президент отметил, что организационное руководство подготовкой к мобилизации и собственно мобилизация осуществляется Кабинетом министров Украины. Поэтому Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопросы, поднятые в электронной петиции, и проинформировать автора о результатах рассмотрения.

Обращение водителей международных перевозок отражает важность обеспечения непрерывного транспортного сообщения, особенно в условиях войны. Дальнейшие шаги по этому вопросу будут зависеть от решения Кабинета министров.

Напомним, сертифицированные операторы смогут забронировать 100% саперов, которые разминируют территории.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 90% спасателей и полицейских будут забронированы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что петиция к Кабинету Министров Украины относительно обеспечения бронирования от мобилизации для всего личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Некоторые люди намеренно масштабируют проблему коррупции, потому что иначе может теряться смысл их работы» – Андрей Ермак

Андрей Ермак: «Для многих людей, занимающихся распространением тезисов об «Украине – самом коррумпированном государстве», речь точно не об интересах страны».

Президент ответил на петицию о бронировании водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки

Владимир Зеленский поручил премьер-министру ответить автору петиции о бронировании водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки

Владимир Зеленский подписал закон об обязательном владении английским языком госслужащими, полицейскими и прокурорами

Но заговорят чиновники, прокуроры и полицейские на английском не сразу.

В Резерв+ теперь виден актуальный статус бронирования – как посмотреть

В приложении Резерв+ актуальный статус бронирования отображается у 340 тысяч граждан.

Минцифры запускает новую услугу в Дії, где можно онлайн указать актуальное место жительства

Теперь актуальное место жительства можно указать в Дії в несколько кликов – Михаил Федоров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду