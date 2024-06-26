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Далекобійників просять забронювати від мобілізації: Зеленський відреагував на петицію

15:16, 26 червня 2024
Петиція про бронювання водіїв від мобілізації набрала понад 25 тисяч підписів.
Далекобійників просять забронювати від мобілізації: Зеленський відреагував на петицію
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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, яка закликає надати бронювання від мобілізації для водіїв, що здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення. Петиція № 22/225442-еп була зареєстрована на сайті Офісу Президента 3 травня 2024 року і набрала понад 25 тисяч підписів.

Автор петиції закликав надати бронювання водіям з державними ліцензіями на міжнародні перевезення. На його думку, без відповідних поправок до закону про мобілізацію, країна може зіткнутися з «транспортним колапсом».

У відповіді президент зазначив, що організаційне керівництво підготовкою до мобілізації та власне мобілізація здійснюється Кабінетом міністрів України. Тому Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути питання, порушені в електронній петиції, і поінформувати автора про результати розгляду.

Звернення водіїв міжнародних перевезень відображає важливість забезпечення безперервного транспортного сполучення, особливо в умовах війни. Подальші кроки щодо цього питання залежатимуть від рішення Кабінету міністрів.

Нагадаємо, сертифіковані оператори зможуть забронювати 100% саперів, які розміновують території.

Крім того, очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 90% рятувальників та поліцейських буде заброньовано.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що петиція до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення бронювання від мобілізації для всього особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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