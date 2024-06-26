Далекобійників просять забронювати від мобілізації: Зеленський відреагував на петицію

Петиція про бронювання водіїв від мобілізації набрала понад 25 тисяч підписів.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, яка закликає надати бронювання від мобілізації для водіїв, що здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення. Петиція № 22/225442-еп була зареєстрована на сайті Офісу Президента 3 травня 2024 року і набрала понад 25 тисяч підписів.

Автор петиції закликав надати бронювання водіям з державними ліцензіями на міжнародні перевезення. На його думку, без відповідних поправок до закону про мобілізацію, країна може зіткнутися з «транспортним колапсом».

У відповіді президент зазначив, що організаційне керівництво підготовкою до мобілізації та власне мобілізація здійснюється Кабінетом міністрів України. Тому Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути питання, порушені в електронній петиції, і поінформувати автора про результати розгляду.

Звернення водіїв міжнародних перевезень відображає важливість забезпечення безперервного транспортного сполучення, особливо в умовах війни. Подальші кроки щодо цього питання залежатимуть від рішення Кабінету міністрів.

Нагадаємо, сертифіковані оператори зможуть забронювати 100% саперів, які розміновують території.

Крім того, очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 90% рятувальників та поліцейських буде заброньовано.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що петиція до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення бронювання від мобілізації для всього особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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