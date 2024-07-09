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ДТЭК устанавливает временные подстанции, чтобы обеспечить электроэнергией больницу «Охматдет» после обстрела

13:47, 9 июля 2024
На территории детской больницы находились две подстанции, они полностью разрушены российским обстрелом.
ДТЭК устанавливает временные подстанции, чтобы обеспечить электроэнергией больницу «Охматдет» после обстрела
Фото: КГГА
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ДТЭК устанавливает временные трансформаторные подстанции, чтобы больница «Охматдет» была обеспечена постоянным источником электроэнергии. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире «Громадського радіо».

«На территории больницы было две подстанции. Они полностью разрушены. От них питалась в принципе вся инфраструктура больницы, поэтому со вчера мы оперативно оказываем помощь в установлении временных трансформаторных подстанций – они называются КТП, чтобы заживить по временной схеме помещения больницы, которые нуждаются в этом», - отметил он.

Сахарук добавил, что до этого больница была вынуждена использовать генераторы. Поэтому сейчас энергетики ДТЭК работают над тем, чтобы «Охматдет» был полностью заживлен.

Он пояснил, что разрушенные России подстанции были энергетической инфраструктурой именно больницы, поэтому параллельно идет работа с местными властями для установления КТП. Также вчера энергетики заживляли другие дома, обесточенные в результате атаки.

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».  

Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем ​​траура.

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