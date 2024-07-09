ДТЕК встановлює тимчасові підстанції, щоб забезпечити електроенергією лікарню «Охматдит» після обстрілу

На території дитячої лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані російським обстрілом.

Фото: КМДА

ДТЕК встановлює тимчасові трансформаторні підстанції, щоб лікарня «Охматдит» була забезпечена постійним джерелом електроенергії. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі «Громадського радіо».

«На території лікарні було дві підстанції. Вони повністю зруйновані. Від них живилася в принципі вся інфраструктура лікарні, тому з учора ми оперативно надаємо допомогу у встановленні тимчасових трансформаторних підстанцій – вони називаються КТП, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього», - зазначив він.

Сахарук додав, що до цього лікарня була вимушена використовувати генератори. Тому зараз енергетики ДТЕК працюють над тим, щоб «Охматдит» був повністю заживлений.

Він пояснив, що зруйновані рф підстанції були енергетичною інфраструктурою саме лікарні, тому паралельно йде робота з місцевою владою для встановлення КТП. Також вчора енергетики заживлювали інші будинки, що були знеструмлені внаслідок атаки.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

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