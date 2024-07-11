В Днепре мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней девочки

Прокуроры в суде доказали, что в январе на одной из улиц города рядом с теплотрассой осужденный изнасиловал 11-летнюю девочку, а затем нанес не менее 19 ударов ножом по телу ребенка.

Жителя города Днепр, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, приговорено к пожизненному лишению свободы.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, при публичном обвинении ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры мужчину признано виновным в умышленном убийстве и изнасиловании малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в январе 2024 года на одной из улиц города рядом с теплотрассой осужденный изнасиловал 11-летнюю девочку, а затем нанес не менее 19 ударов ножом по телу ребенка, от которых она умерла на месте преступления.

До вынесения приговора мужчина находился под стражей.

В судебном заседании он свою вину не признал. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалования приговора.

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