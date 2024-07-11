У Дніпрі чоловік отримав довічний термін за зґвалтування та вбивство 11-річної дівчинки

Прокурори у суді довели, що у січні на одній із вулиць міста поряд з теплотрасою засуджений зґвалтував 11-річну дівчинку, а потім наніс не менше 19 ударів ножем по тілу дитини.

Мешканця міста Дніпро, який зґвалтував та вбив 11-річну дівчинку, засуджено до довічного позбавлення волі.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, за публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у січні 2024 року на одній із вулиць міста поряд з теплотрасою засуджений зґвалтував 11-річну дівчинку, а потім наніс не менше 19 ударів ножем по тілу дитини, від яких вона померла на місці злочину.

До винесення вироку чоловік перебував під вартою.

У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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