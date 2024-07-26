Во Львовской области будут судить медиков, которые за деньги устанавливали инвалидность уклонистам

Суммы для каждого пациента были разными, они колебались от 12 до 50 тыс. грн.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд по организованной преступной группе, которая действовала в одной из районных больниц Львовской области.

Как установило следствие, председатель Врачебно-консультативной комиссии медицинского учреждения привлек к противозаконной деятельности хирурга, невропатолога и двух травматологов.

По его указанию они предлагали своим пациентам получить или продлить группу инвалидности. При этом обещали не только подготовить документы для медико-социально экспертной комиссии, но и повлиять на ее решение. Фигуранты уверяли, что решить вопрос удастся только с их помощью и за деньги.

Суммы для каждого пациента определялись разные, они колебались от 12 до 50 тыс. грн в зависимости от того, инвалидность устанавливается впервые, или ее нужно было продлить. Самые дорогие услуги были для мужчин призывного возраста, которым справка об инвалидности позволяла уехать за границу.

Правоохранители задокументировали 10 случаев извлечения неправомерной выгоды за подготовку документации. Сумма только по задокументированным фактам составила 240 тыс. грн.

В ходе обысков у фигурантов также обнаружили деньги в разных валютах в эквиваленте 2,8 млн грн. На эти средства наложен арест.

Организатора и четырех исполнителей обвиняют в злоупотреблении влиянием, оказанным организованной группой. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По ходатайству ГБР фигуранты отстранены от исполнения обязанностей и избраны меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога – 600 тыс. грн для организатора и 500 тыс. грн для других членов группы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.