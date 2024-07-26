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На Львівщині судитимуть медиків, які за гроші встановлювали інвалідність ухилянтам

18:08, 26 липня 2024
Суми для кожного пацієнта визначались різні, вони коливалися від 12 до 50 тис. грн.
На Львівщині судитимуть медиків, які за гроші встановлювали інвалідність ухилянтам
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду щодо організованої злочинної групи, яка діяла в одній з районних лікарень на Львівщині.

Як встановило слідство, голова Лікарсько-консультативної комісії медичного закладу залучив до протизаконної діяльності хірурга, невропатолога та двох травматологів.

За його вказівкою вони пропонували своїм пацієнтам отримати чи продовжити групу інвалідності. При цьому обіцяли не лише підготувати документи для медико-соціально-експертної комісії, а й вплинути на її рішення. Фігуранти запевняли, що розв'язати питання вдасться лише з їхньою допомогою та за гроші.

Суми для кожного пацієнта визначались різні, вони коливалися від 12 до 50 тис. грн залежно від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Найдорожчі послуги були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон.

Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання неправомірної вигоди за підготовку документації. Сума лише за задокументованими фактами склала 240 тис. грн.

Під час обшуків у фігурантів також виявили гроші у різних валютах в еквіваленті 2,8 млн грн. На ці кошти накладено арешт.

Організатора та чотирьох виконавців обвинувачують у зловживанні впливом, вчиненому організованою групою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

За клопотанням ДБР фігурантів відсторонено від виконання обов’язків та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави – 600 тис. грн для організатора та 500 тис. грн для інших членів групи.

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