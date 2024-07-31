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В Киеве мужчина с ножом совершал нападения на кредитные учреждения: он приговорен к 8 годам тюрьмы

20:30, 31 июля 2024
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый заходил в кредитные учреждения, расположенные непосредственно возле станций метро и, угрожая кухонным ножом, требовал у работниц учреждений деньги.
В Киеве мужчина с ножом совершал нападения на кредитные учреждения: он приговорен к 8 годам тюрьмы
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В Киеве осужден мужчина, который с кухонным ножом совершал разбойные нападения на кредитные учреждения. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, объявлен обвинительный приговор мужчине за совершение разбойных нападений на кредитные учреждения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Прокурором в суде доказано, что 34-летний уроженец г. Киева в январе 2024 года в Святошинском районе столицы совершил 2 разбойных нападения на кредитные учреждения.

Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый заходил в кредитные учреждения, расположенные непосредственно возле станций киевского метрополитена и, угрожая кухонным ножом, требовал у работниц учреждений деньги.

Первое разбойное нападение мужчина совершил возле станции метро «Житомирская», второй почти сразу возле станции «Академгородок». В обоих случаях сотрудницы кредитных учреждений успевали нажать тревожную кнопку, поэтому злоумышленник быстро убегал.

После совершения разбойных нападений обвиняемый уехал из Киева, однако был задержан сотрудниками полиции на территории одного из районных центров Киевской области.

Приговором Святошинского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в совершении разбоев и приговорен к 8 годам лишения свободы.

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