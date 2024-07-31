У Києві чоловік з ножем вчиняв напади на кредитні установи: його засуджено до 8 років в’язниці

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений заходив до кредитних установ, які розташовані безпосередньо біля станцій метро та, погрожуючи кухонним ножем, вимагав у працівниць установ гроші.

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У Києві засуджено чоловіка, який з кухонним ножем вчиняв розбійні напади на кредитні установи. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, оголошено обвинувальний вирок чоловіку за вчинення розбійних нападів на кредитні установи (ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 34-річний уродженець м. Києва в січні 2024 року в Святошинському районі столиці вчинив 2 розбійні напади на кредитні установи.

Так, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений заходив до кредитних установ, які розташовані безпосередньо біля станцій київського метрополітену та, погрожуючи кухонним ножем, вимагав у працівниць установ гроші.

Перший розбійний напад чоловік вчинив біля станції метро «Житомирська», другий майже одразу неподалік станції «Академмістечко». В обох випадках співробітниці кредитних установ встигали натиснути тривожну кнопку, тож зловмисник швидко тікав.

Після вчинення розбійних нападів обвинувачений поїхав з Києва, однак був затриманий працівниками поліції на території одного з районних центрів Київської області.

Вироком Святошинського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним у скоєнні розбоїв та засуджено до 8 років позбавлення волі.

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