Во Львове остановили незаконную приватизацию квартиры за 5,5 млн, владелица которой умерла и не имела наследников

Прокуроры обнаружили факт фиктивности договора купли-продажи на квартиру-дубликат, которая являлась точной копией вышеуказанного жилья умершей.

Во Львове суд удовлетворил иск Франковской окружной прокуратуры о признании 4-комнатной квартиры отумершим наследием и передаче ее в собственность территориального общества. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о квартире общей площадью более 80 кв. м, которая находится на улице Братьев Дужих. Ее стоимость составляет более 5,5 млн. грн.

Установлено, что у умершей владелицы недвижимости отсутствовали наследники. Соответственно недвижимость по закону должна была быть признана вымершим наследием.

Однако прокуроры обнаружили факт фиктивности договора купли-продажи на квартиру-дубликат, которая была точной копией вышеуказанного жилья умершей. Последнюю придумали и приватизировали по поддельным документам ответчики с целью незаконного завладения недвижимостью.

Следовательно, в судебном порядке доказана подделка документов на квартиру-дубликат. Также опровергнуты имущественные претензии посторонних лиц, которые обратились в нотариальную контору о принятии наследства, в связи с чем было открыто наследственное дело.

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