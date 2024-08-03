У Львові зупинили незаконну приватизацію квартири за 5,5 млн, власниця якої померла і не мала спадкоємців

У Львові суд задовольнив позов Франківської окружної прокуратури про визнання 4-кімнатної квартири відумерлою спадщиною та передачу її у власність територіальної громади. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про квартиру загальною площею понад 80 кв м, яка знаходиться на вулиці Братів Дужих. Її вартість становить понад 5,5 млн грн.

Встановлено, що у власниці нерухомості, яка померла, були відсутні спадкоємці. Відповідно нерухомість за законом мала бути визнана відумерлою спадщиною.

Проте, прокурори виявили факт фіктивності договору купівлі-продажу на квартиру-дублікат, яка була точною копією вищевказаного житла померлої. Останню вигадали та приватизували за підробленими документами відповідачі з метою незаконного заволодіння нерухомістю.

Відтак, в судовому порядку доведено підробку документів на квартиру-дублікат. Також спростовано майнові претензії сторонніх осіб, які звернулись до нотаріальної контори про прийняття спадщини, у зв’язку з чим було відкрито спадкову справу.

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