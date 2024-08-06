Кабмин выделил 500 миллионов гривен на обустройство полигонов и стрельб для МВД

Средства выделены на безвозвратной основе для трех структур МВД: Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции.

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета 500 млн грн Министерству внутренних дел на укрепление обороноспособности государства, в том числе на обустройство полигонов и стрельб. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Средства были выделены на безвозвратной основе для трех структур МВД:

для Национальной гвардии – 266,43 млн грн;

для Администрации Государственной пограничной службы – 114,09 млн грн;

для Национальной полиции – 119,49 млн гривен.

Для выделения этих средств Кабмин снизил на 500 млн грн расходы, предусмотренные Министерству финансов на обслуживание государственного долга.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует заложить в бюджет дополнительно 500 млрд грн расходов на оборону.

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