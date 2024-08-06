Кабмин выделил 500 миллионов гривен на обустройство полигонов и стрельб для МВД

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета 500 млн грн Министерству внутренних дел на укрепление обороноспособности государства, в том числе на обустройство полигонов и стрельб. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Средства были выделены на безвозвратной основе для трех структур МВД:
Для выделения этих средств Кабмин снизил на 500 млн грн расходы, предусмотренные Министерству финансов на обслуживание государственного долга.
Ранее сообщалось, что Кабмин планирует заложить в бюджет дополнительно 500 млрд грн расходов на оборону.
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