Кабмін виділив 500 мільйонів гривень на облаштування полігонів та стрільбищ для МВС

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду держбюджету 500 млн грн Міністерству внутрішніх справ на зміцнення обороноздатності держави, зокрема на облаштування полігонів та стрільбищ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кошти було виділено на безповоротній основі для трьох структур МВС:
Для виділення цих коштів Кабмін зменшив на 500 млн грн видатки, передбачені Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.
Раніше повідомлялося, що Кабмін планує закласти у бюджет додатково 500 млрд грн видатків на оборону.
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