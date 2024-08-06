Кабмін виділив 500 мільйонів гривень на облаштування полігонів та стрільбищ для МВС

Кошти виділено на безповоротній основі для трьох структур МВС: Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції.

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Кабінет міністрів виділив із резервного фонду держбюджету 500 млн грн Міністерству внутрішніх справ на зміцнення обороноздатності держави, зокрема на облаштування полігонів та стрільбищ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кошти було виділено на безповоротній основі для трьох структур МВС:

для Національної гвардії – 266,43 млн грн;

для Адміністрації Державної прикордонної служби – 114,09 млн грн;

для Національної поліції – 119,49 млн гривень.

Для виділення цих коштів Кабмін зменшив на 500 млн грн видатки, передбачені Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує закласти у бюджет додатково 500 млрд грн видатків на оборону.

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