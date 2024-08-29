Систему трясет – гендиректор Yasno Коваленко заявил об экстренных отключениях света

По Украине экстренные отключения по команде Укрэнерго.

Источник фото: Getty Images

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Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил об экстренных отключениях электроэнергии по команде НЭК «Укрэнерго» по Украине.

По его словам, «систему трясет».

«Систему трясет…

По Украине экстренные отключения по команде НЭК.

Киев, Днепропетровская и Донецкая области – графики не работают», - написал он.

28 августа Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что заслушал доклады министра энергетики Германа Галущенко по восстановлению после российских ударов.

«Максимально работают ремонтные бригады, необходимые коммунальные службы и государственные структуры», – сказал Президент. По его словам, «должны выйти на уменьшение дефицита».

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», в Минэнерго объяснили, сколько будут действовать графики плановых отключений света.

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