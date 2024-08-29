Систему трясе – гендиректор Yasno Коваленко заявив про екстрені відключення світла

По Україні екстрені відключення за командою Укренерго.

Джерело фото: Getty Images

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Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив про екстрені відключення елекроенергії за командою НЕК «Укренерго» по Україні.

За його словами, «систему трясе».

«Систему трясе…

По Україні екстрені відключення за командою НЕК.

Київ, Дніпропетровська та Донецька області - графіки не працюють», - написав він.

28 серпня Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що заслухав доповіді міністра енергетики Германа Галущенка по відновленню після російських ударів.

«Максимально працюють ремонтні бригади, необхідні комунальні служби та державні структури», - сказав Президент. За його словами «маємо вийти на зменшення дефіциту».

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», у Міненерго пояснили, скільки діятимуть графіки планових відключень світла.

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