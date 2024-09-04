Экс-директор коммунального предприятия Ровенщины подозревается в незаконной добыче подземных вод

Государству нанесен ущерб на сумму более 1,5 млн грн.

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В Ровенской области бывшего директора коммунального предприятия Дубровицкого городского совета подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Досудебное следствие установило, что мужчина, находясь в должности директора коммунального предприятия, организовал незаконную добычу и сбыт подземных вод без специального разрешения.

Размер нанесенного государству ущерба превышает 1,5 млн грн.

В уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения указанного преступления.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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