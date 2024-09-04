Ексдиректора комунального підприємства Рівненщини підозрюють у незаконному видобуванні підземних вод

Державі завдано збитків на суму більше 1,5 млн грн.

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На Рівненщині колишнього директора комунального підприємства Дубровицької міської ради підозрюють в незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Досудове слідство встановило, що чоловік, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства, організував незаконне видобування та збут підземних вод без відповідного спеціального дозволу.

Розмір завданих державі збитків перевищує 1,5 млн грн.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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