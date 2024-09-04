Практика судів
  1. В Україні

Ексдиректора комунального підприємства Рівненщини підозрюють у незаконному видобуванні підземних вод

07:15, 4 вересня 2024
Державі завдано збитків на суму більше 1,5 млн грн.
Ексдиректора комунального підприємства Рівненщини підозрюють у незаконному видобуванні підземних вод
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині колишнього директора комунального підприємства Дубровицької міської ради підозрюють в незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Досудове слідство встановило, що чоловік, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства, організував незаконне видобування та збут підземних вод без відповідного спеціального дозволу.

Розмір завданих державі збитків перевищує 1,5 млн грн.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Невжиття військовим командиром заходів для запобігання міжнародному злочину будуть карати позбавленням волі від 20 до 30 років – Верховна Рада розгляне законопроект

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада ухвалить окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

ЄС зробив заяву про невиконання Монголією зобов’язань за Римським статутом

Європейський Союз шкодує, що Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт путіна.

Буде перезавантажено більше половини штату Кабміну – Давид Арахамія

Призначати нових міністрів будуть 5 вересня.

Кабмін змінив вигляд уніформи поліцейських

Видача нових предметів однострою буде здійснюватися після закінчення строків носіння раніше виданого.

Денис Малюська йде з посади міністра юстиції – опублікована заява про відставку

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи та інших.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва