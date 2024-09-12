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Нацбанк сообщил об уменьшении количества участников небанковского финансового рынка

13:27, 12 сентября 2024
В НБУ сообщили о состоянии рынка финансовых услуг по итогам августа.
Нацбанк сообщил об уменьшении количества участников небанковского финансового рынка
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Национальный банк Украины сообщил, что количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 963 до 946, а количество банков осталось неизменным – 62.

В НБУ отметили, что на 31 августа на рынке небанковских финансовых услуг работали:

525 финансовых компаний (было 537);

66 страховщиков non-life (было 69), 11 life-страховщиков (было 12), один страховщик со особым статусом;

114 ломбардов (без изменений);

111 кредитных союзов (было 114);

1 лизингодатель (без изменений);

42 страховых брокера (было 40);

75 коллекторских компаний (без изменений).

Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).

На платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 17), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

Вместе с тем, количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:

▪ 18 платежных учреждений;

▪ 12 финансовых учреждений, имеющих право оказывать платежные услуги;

▪ один банк – эмитент электронных денег;

▪ один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 45) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Ранее писала «Судебно-юридическая газета», что МВФ в своем заявлении перечислил реформы, которые должна сделать Украина для получения нового транша.

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