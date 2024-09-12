Нацбанк сообщил об уменьшении количества участников небанковского финансового рынка

Национальный банк Украины сообщил, что количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 963 до 946, а количество банков осталось неизменным – 62.
В НБУ отметили, что на 31 августа на рынке небанковских финансовых услуг работали:
525 финансовых компаний (было 537);
66 страховщиков non-life (было 69), 11 life-страховщиков (было 12), один страховщик со особым статусом;
114 ломбардов (без изменений);
111 кредитных союзов (было 114);
1 лизингодатель (без изменений);
42 страховых брокера (было 40);
75 коллекторских компаний (без изменений).
Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).
На платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 17), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).
Вместе с тем, количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:
▪ 18 платежных учреждений;
▪ 12 финансовых учреждений, имеющих право оказывать платежные услуги;
▪ один банк – эмитент электронных денег;
▪ один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 45) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
Ранее писала «Судебно-юридическая газета», что МВФ в своем заявлении перечислил реформы, которые должна сделать Украина для получения нового транша.
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